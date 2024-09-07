Şeyma Subaşı'dan Tepki Çeken Tesettür Paylaşımı

Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilikle ünlenen Şeyma Subaşı, tesettürlü kombinini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Başörtüsü takmasına rağmen büstiyerli görüntüsü veren Subaşı'ya takipçileri tepki gösterdi.

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Şeyma Subaşı'dan Tepki Çeken Tesettür Paylaşımı - Resim: 1

Televizyon programı sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı ile yaptığı evliliğin ardından Türkiye'nin gündemine gelen Şeyma Subaşı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı.

Ilıcalı'nın geçtiğimiz hafta Çağla Altunkaya ile dünya evine girmesinin ardından herhangi bir paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu olan Subaşı, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı ile takipçilerini kızdırdı.

BAŞÖRTÜSÜ TAKIP BÜSTİYER GİYDİ

Subaşı, Instagram hesabından 1.2 milyon takipçisine başörtüsü taktığı ve büstiyer giydiği anları paylaştı. Fotoğrafın açıklamasına "hahahahha sabır" ifadesini ekleyen Subaşı'nın bu fotoğrafı Acun Ilıcalı'ya "gönderme" olarak yorumlandı.

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