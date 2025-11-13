Ahmet Ercan Depremde Türkiye’nin En Riskli İlçelerini Tek Tek Sıraladı! 'Buralardan Ev Almayın, Kiralık Tutmayın'
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin en riskli zeminlerine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Sulak ve gevşek tarım alanlarına dikilen yüksek katlı binaların büyük tehlike oluşturduğunu belirten Ercan, “Bu bölgelerden ev almayın, kiralamayın” diyerek riskli ilçeleri tek tek açıkladı.
Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin farklı bölgelerinde zemini riskli olan ilçeleri tek tek sıralayarak vatandaşları uyardı. Sulak ve tarım arazisi üzerine yapılan yüksek katlı binaların depremde büyük tehlike yarattığını belirten Ercan, “Lütfen bu bölgelerde konut satın almayın, kiralamayın” dedi.
“UYARIYORUM” DİYEREK PAYLAŞTI
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem riskine dikkat çeken yeni bir değerlendirmede bulundu. Ercan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda özellikle bazı ilçelerdeki zemin yapısının yüksek katlı binalar için son derece tehlikeli olduğunu vurguladı.
“SULAK VE TARAM ARAZİLERİ TEHLİKEYİ BÜYÜTÜYOR”
Prof. Dr. Ercan, verimli tarım alanları ve gevşek-sulak zeminlerin deprem sırasında sarsıntıyı üç ila beş kat büyüttüğünü belirtti. Ercan, “Bu tür zeminlere dikilen çok katlı yapılar deprem dalgalarını küçültmek yerine büyütür. Yapı rezonansa girerek aşırı şekilde çalkalanır ve dayanımı zayıf olanlar göçebilir” açıklamasında bulundu.
‘BU BÖLGELERDEN KONUT ALMAYIN, KİRALAMAYIN’
Ercan, bu bölgelerde yaşayanlara ve ev almayı düşünenlere açık bir çağrı yaparak, “Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, kiraya tutmayın. İlgilendiğiniz binanın Yer-Yapı Güvenlik Belgesini mutlaka isteyin. Olumsuz ise vazgeçin” ifadelerini kullandı.
“SAĞLAM YAPIDA, SAĞLAM YERDE YAŞAYIN”
Depremle yaşamanın kaçınılmaz olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ercan, doğru zeminde doğru yapılaşmanın hayati önemde olduğunu vurgulayarak, “Depremlerle yaşamak için sağlam zeminde, sağlam yapılarda oturmak zorundayız” dedi.
İŞTE UYARI LİSTESİ
Prof. Dr. Ahmet Ercan, zemin sıvılaşması, sarsıntı büyütme ve yapı rezonansı riski taşıyan ilçeleri tek tek sıraladı. Listenin İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerin en yoğun bölgelerini de kapsaması dikkat çekti.
İzmir - Tire
İzmir - Ödemiş
İzmir - Torbalı
Aydın - Efeler
Manisa - Merkez
Manisa - Turgutlu
İzmir - Kemalpaşa
İzmir - Bayraklı
İzmir - Bornova Ovası
İzmir - Menemen Ovası
İzmir - İnciraltı
İzmir - Bostanlı
İzmir - Alaybey
İzmir - Mavişehir
İzmir - Çiğli
Balıkesir - Merkez
Afyonkarahisar - Merkez
Kocaeli - İzmit
İstanbul - Ataköy
İstanbul - Yeşilköy
İstanbul - Haramidere
İstanbul - Yeşilyurt
İstanbul - Avcılar
İstanbul - Büyükçekmece
İstanbul - Beylikdüzü
İstanbul - Pınarkent
İstanbul - Gürpınar
İstanbul - Esenyurt
İstanbul – Küçükçekmece
İstanbul - Kağıthane
İstanbul - Zeytinburnu
İstanbul - Tuzla Sahil
Kocaeli - Gölcük
Düzce - Merkez
Düzce - Kaynaşlı
Bolu - Merkez
Sakarya - Adapazarı
Tekirdağ - Merkez
Balıkesir - Bandırma
Yalova - Merkez
Adana - Merkez
Adana - Çukurova
Adana - Ceyhan
Mersin - Merkez
Erzincan - Merkez
Tokat - Merkez
Amasya - Merkez
Bursa - Nilüfer
Bursa - Osmangazi
Bursa - Yıldırım
Muğla - Fethiye