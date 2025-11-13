Ahmet Ercan Depremde Türkiye’nin En Riskli İlçelerini Tek Tek Sıraladı! 'Buralardan Ev Almayın, Kiralık Tutmayın'

“SULAK VE TARAM ARAZİLERİ TEHLİKEYİ BÜYÜTÜYOR”

Prof. Dr. Ercan, verimli tarım alanları ve gevşek-sulak zeminlerin deprem sırasında sarsıntıyı üç ila beş kat büyüttüğünü belirtti. Ercan, “Bu tür zeminlere dikilen çok katlı yapılar deprem dalgalarını küçültmek yerine büyütür. Yapı rezonansa girerek aşırı şekilde çalkalanır ve dayanımı zayıf olanlar göçebilir” açıklamasında bulundu.

‘BU BÖLGELERDEN KONUT ALMAYIN, KİRALAMAYIN’

Ercan, bu bölgelerde yaşayanlara ve ev almayı düşünenlere açık bir çağrı yaparak, “Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, kiraya tutmayın. İlgilendiğiniz binanın Yer-Yapı Güvenlik Belgesini mutlaka isteyin. Olumsuz ise vazgeçin” ifadelerini kullandı.