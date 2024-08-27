Şekersiz Çayın Daha Zararlı Olduğu Ortaya Çıktı

Türkiye'nin en sevilen içecekleri arasında yer alan çay, her gün milyonlarca bardak tüketiliyor. İnsanların bir kısmı çayı şekerle birlikte içmeyi tercih ederken, bazıları ise sağlık gerekçesiyle şeker tercih etmemekte ve çayı sade haliyle içmekte.



Çoğu insan çaya şeker atılmaması halinde bu içeceğin tamamen zararsız bir yapıda olduğunu düşünse de, bu anlayış oldukça hatalıdır. Çay üzerine yapılan araştırmalar, şekerli ya da şekersiz tüketimlerinin birbirine karşı farklı dezavantajları barındırdığını gözler önüne serdi.



ŞEKERSİZ ÇAY İÇMEK NEDEN SAĞLIĞA ZARARLIDIR?



Şekerli çayın vücut üzerindeki zararlarını iyi biliyor olsak da, şekersiz çay tüketmenin de birbirinden farklı zararları bulunuyor. İlk olarak sık sık şekersiz çay tüketmek, insanlarda görülen göz tansiyonu sayısını artırmakta.



Şekersiz ve demli çayların çok sert oluşu, içeceğin tadını buruk bir hale dönüştürmesinin yanı sıra göz tansiyonun da belirgin şekilde artmasına neden olur. Çay içmeyen, şekerli çay içen ve şekersiz çay tüketen üç farklı grubu inceleyen uzmanlar, şekersiz çay içenler arasında göz tansiyonunda belirgin bir artış yaşandığını tespit etti.



