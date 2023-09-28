Nesli tükenme tehlikesi altında, Yozgat'ta görüldü!

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde nesli tehlike altında olduğu için korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan görüntülendi.

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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan görüntülendi.

Aracı ile ilerlerken Çekerek ilçesi Sarıkaya köyü yakınlarında bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülen "Anadolu sırtlanı" olarak da bilinen çizgili sırtlan bir süre sonra gözden kayboldu.

BÜYÜK HEYACAN YAŞADI

Kırsal alanda koşan sırtlanı cep telefonu kamerasıyla çeken vatandaş, büyük heyecan yaşadı.

Nesli tükenme tehlikesi altında, Yozgat'ta görüldü! - Resim : 1

ÇİZGİLİ SIRTLAN

Çizgili sırtlan, Afrika'da ve Asya'da bulunan bir sırtlan türüdür. Bilimsel adı Hyaena hyaena'dır.

Çizgili sırtlanlar, ortalama 1,2 metre uzunluğunda ve 40 kilogram ağırlığındadır. Kirli açık sarı renktedir ve sırtlarından enseye kadar uzanan koyu şeritlere sahiptir. Uzun, ince bir kafaları ve güçlü bir çeneleri vardır.

Çizgili sırtlanlar, hem etobur hem de otçuldur. Besinlerini hayvan ölüleri, küçük memeliler, böcekler ve meyvelerden oluşturur. Geceleri aktiftir ve genellikle gruplar halinde yaşar.

Çizgili sırtlanlar, sosyal hayvanlardır ve karmaşık bir sosyal yapıya sahiptirler. Bir grupta, bir dişi lider olarak görev yapar ve diğer üyeler ona itaat eder.

Çizgili sırtlanlar, habitat kaybı ve avlanma nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olan bir türdür. Afrika'da ve Asya'da birçok koruma programı yürütülmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Yozgat
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