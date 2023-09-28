Hakkari'de su borusundan çıktı, görenler büyük bir korku yaşadı: Yaklaşık 15 metre!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde su borularını adım adım kontrol eden ekipler, arızanın kaynağını tespit edip çalışmalara başladı.

Yapılan çalışma sonucunda su borusunun içerisinde yaklaşık 15 metre uzunluğunda ağaç kökü çıktı. Çıkan ağaç kökü yılana benzeten çalışanlar, büyük bir korku yaşadılar. Daha sonra ağaç kökü olduğu fark edilince derin bir nefes alan işçiler, su borusu temizlenip tekrar faaliyete geçirildi.

"YILANA BENZİYORDU"

Konuyla ilgili açıklama yapan Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Beldemizin içme suyunda yaklaşık bir haftadan bu yana bir arıza vardı. Arıza ekiplerimiz yoğun bir çalışma sonucunda arızayı giderirken yaklaşık 15 metre oluşan bir ağaca benzer, yılana benzer bir madde buldular borunun içerisinde. Dün geceden itibaren yoğun bir çalışma sonucu ekiplerimiz arızayı gidererek beldemize suyu verdiler" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem