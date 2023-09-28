Nesli tükenmek üzere, Siirt'te görüntülendi!

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Siirt'in Şirvan ilçesini ziyaret eden ekipler, ilçe kırsalında Anadolu benekli semenderini, doğal yaşam alanında görüntüledi.

ANADOLU BENEKLİ SEMENDERİ

Anadolu benekli semenderi, Türkiye'ye özgü bir semender türüdür. Bilimsel adı Salamandra infraimmaculata'dır.

Anadolu benekli semenderi, siyah zemin üzerine sarı, bazen portakal sarısı, ender olarak da kırmızı lekeler taşıyan bir semender türüdür. Lekelerin şekli ve büyüklüğü değişkendir. Kuyruk uzunluğu, baş ve gövde uzunluğunun toplamından daha kısadır.

Anadolu benekli semenderi, nemli orman açıklıkları, su kenarları, taşlık ve kayalık alanlarda yaşar. Gündüzleri gizlenip geceleri aktiftir. Besinlerini yumuşak vücutlu böcekler ve özellikle toprak solucanları oluşturur.

Anadolu benekli semenderi, habitat kaybı ve avlanma nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olan bir türdür. Türkiye'de Neredeyse Tehdit Altında (NT) kategorisinde koruma altındadır.

Anadolu benekli semenderi ile ilgili ilginç bilgiler:

- Anadolu benekli semenderi, zehirli bir türdür. Ancak zehri insanlar için tehlikeli değildir,

- Anadolu benekli semenderi, üremek için sulara ihtiyaç duyar. Dişi semenderi, suyun kenarına yumurta bırakır. Yumurtalardan 2-3 ay sonra yavrular çıkar,

- Anadolu benekli semenderi, ömrü boyunca 10-12 yıl yaşayabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem