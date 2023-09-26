Sivas'ta üretildi, sevdikten sonra para kazandırıyor!

Nurettin Otyakmaz isimli girişimci, Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Tatlıcak mezrasında şakayık üretmeyi başardı. Otyakmaz, "Sevdikten sonra çiçek size para kazandırıyor" dedi.

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Hollanda'da üretilip dünyaya pazarlanan şakayık çiçeği Sivas’ın bozkırında üretildi, Sivas menşeli şakayık dünya pazarına aday oldu.

Nurettin Otyakmaz isimli girişimci, "Hollanda'ya gittiğimde bu çiçeği gördüm. Ben de kendi memleketimde neden olmasın dedim ve 3 sene önce kendi memleketime ektim. Şimdi de ürünü pazarlamaya başladım. Şimdi ise talepleri yetiştirmekte güçlük çekiyorum. Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya, Ankara'ya" dedi.

"SEVDİKTEN SONRA SİZE PARA KAZANDIRIYOR"

"3 bin 500 kökle başlamıştım" diyen Otyakmaz, "Her çiçek gibi bu da ilgi istiyor. Çiçeği sevdikten sonra çiçek size para kazandırıyor. 3 dönüm alanda ektiğim şakayık çiçeğinin geliri, bin dönümlük alanda ekilen arpa buğdaydan daha karlı" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta üretildi, sevdikten sonra para kazandırıyor! - Resim : 1

ŞAKAYIK NEDİR?

Şakayık, Paeoniaceae familyasına ait bir çiçektir. Asya, Güney Avrupa ve Kuzey Amerika'ya özgüdür. Şakayık, büyük, gösterişli çiçekleriyle tanınan çok yıllık bir bitkidir. Çiçekleri pembe, kırmızı, sarı, beyaz veya mor renklerde olabilir. Yaprakları üç parçalı ve her parça tekrar üç parçadan meydana gelir.

Şakayık çiçeği, şefkat ve huzurun sembolü olarak kabul edilir. Ayrıca, Çin ve Japonya'da zenginlik ve şansı temsil eder.

Şakayık çiçeğinin hem tıbbi hem de kozmetik amaçlı kullanımı vardır. Tıbbi olarak, sara, boğmaca ve öksürük gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Kozmetik olarak, cilt bakım ürünlerinde kullanılır.

Şakayık çiçeği, bahçelerde ve saksılarda yetiştirilebilir. Şakayık çiçeği bakımı oldukça kolaydır. Doğru koşullarda, şakayık çiçeği uzun yıllar boyunca yaşayabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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