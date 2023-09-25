Osmaniye'de hasadı başladı, dönüme 500 kilogram ürün veriyor!

Türkiye'de yer fıstığı üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Osmaniye'de yer fıstığı hasadına başlandı.

Bu sene yer fıstığındaki verimden memnun olduğunu söyleyen çiftçi Ali Börklü, "Düziçi yer fıstığı hasadımız başladı, çiftçilerimize hayırlı olsun yer fıstığımız bereketli güzel, fiyatlarda inşallah güzel olur. Dönüme 350-500 kilogram arası verim elde ediliyor" dedi.

FİYAT BEKLENTİSİ 60 TL

"Fiyatlar henüz açıklanmadı" diyen Börklü, "Çiftçilerin beklentisi 60 lirası ve üzeri inşallah çiftçilerin emekleri boşa gitmez. Hayırlı uğurlu olur tüm çiftçilerimize" ifadelerine yer verdi.

YER FISTIĞI

Yer fıstığı, Arachis hypogaea olarak bilinen, baklagil ailesine ait bir bitkidir. Toprak altında yetişen bir baklagildir. Yer fıstığı, dünyadaki en popüler kuruyemişlerden biridir.

Yer fıstığı, protein, lif, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından zengindir.

Yer fıstığının faydaları şunlardır:

- Kalp sağlığını destekler: Yer fıstığı, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilecek oleik asit ve lif açısından zengindir.

- Kanser riskini azaltabilir: Yer fıstığı, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

- Diyabet riskini azaltabilir: Yer fıstığı, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu da diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

- Sindirimi iyileştirir: Yer fıstığı, lif açısından zengindir. Lif, sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur.

- Kilo vermeye yardımcı olabilir: Yer fıstığı, tokluk hissini artırmaya yardımcı olur. Bu da kilo vermeye yardımcı olabilir.

YER FISTIĞI NASIL TÜKETİLİR?

Yer fıstığı, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Çiğ, kavrulmuş, tuzlanmış veya şekerlenmiş olarak tüketilebilir. Yer fıstığı, atıştırmalık, salata, tatlı ve hamur işi olarak kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem