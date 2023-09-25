Bitlis'te hasadı başladı, dönüme 7 tona yakın ürün bekleniyor!

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi eylül ayı itibariyle başladı.

2023 yılında 6 bin 750 dönüme ekilen şeker pancarından dekarbaşı 6 bin 500 kilo toplamda ise 43 bin 850 ton rekolte bekleniyor.

"İŞİMİZ ÇOK ZAHMETLİ"

Adem Zengin isimli çiftçi, "İşimiz çok zahmetli. 6 aydır gecemizi gündüzümüze katarak tarlada çalışıyoruz. Her zahmetin ardından bir ferahlık mevcut. İnşallah bunun meyvesini alırız" dedi.

ŞEKER PANCARI

Şeker pancarı, ıspanak familyasından bir bitkidir. Kırmızı, beyaz ve sarı olmak üzere çeşitli renklerde olabilir. Şeker pancarı, şeker üretiminde kullanılan ana hammaddedir.

Şeker pancarının kökü, şeker üretimi için kullanılan kısımdır. Kök, şeker fabrikalarında işlenerek şeker elde edilir. Şeker, gıda, ilaç ve kimya sanayinde kullanılan önemli bir üründür.

Şeker pancarı, lif, C vitamini, potasyum ve demir gibi besin maddeleri açısından da zengindir. Şeker pancarı, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Çorba, salata, turşu ve pancar suyu gibi yemeklerde kullanılabilir.

Şeker pancarının faydaları şunlardır:

- Enerji verir: Şeker pancarı, şeker içeriği sayesinde enerji verir.

- Kan basıncını düşürür: Şeker pancarı, potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

- Kabızlığı giderir: Şeker pancarı, lif içeriği sayesinde kabızlığı gidermeye yardımcı olur.

- Kanser riskini azaltır: Şeker pancarı, antioksidanlar açısından zengin olduğu için kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Şeker pancarı ve pancar arasındaki farklar şunlardır:

Şeker pancarı, şeker üretiminde kullanılan bir bitkidir. Pancar ise, ıspanak familyasından bir kök sebzedir.

Şeker pancarı, kırmızı, beyaz ve sarı olmak üzere çeşitli renklerde olabilir. Pancar ise, genellikle kırmızı renklidir. Şeker pancarının kökü, şeker üretimi için kullanılan kısımdır. Pancarın ise, kökü, yaprakları ve çiçekleri yenilebilir.

Şeker pancarı, lif, C vitamini, potasyum ve demir gibi besin maddeleri açısından zengindir. Pancar ise, lif, C vitamini, potasyum ve betalain gibi besin maddeleri açısından zengindir.

Kaynak: Gerçek Gündem