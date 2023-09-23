Iğdır'da bir anda belirdi, görenleri tedirgin etti!

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde vatandaşlar gökyüzünde çıkan ışık hüzmesini görünce hemen cep telefonlarına sarıldı.

Görüntüyü çeken ve tedirginliğini dile getiren vatandaş, "Ben bu yaşıma geldim ilk defa böyle bir şey gördüm" dedi.

"CİRCUMHORİZONTAL ARC" OLARAK ADLANDIRILIYOR

Gökyüzünde görülen ışığın dünyada çok nadir görülen "Circumhorizontal arc" olarak adlandırılan ateş gökkuşağı olduğu düşünülüyor.

"Circumhorizontal arc" olarak adlandırılan ateş gökkuşağının ortaya çıkması için güneşin en yüksek bir konumda bulunması, ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerine çıkması ve bu seviyede ilerlemesi ayrıca gökyüzünde sirius bulutunun olması gerekiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem