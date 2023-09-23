Sivas'ta ilk defa ekti, tonlarca ürün elde etti!

Sivas'ın Gemerek ilçesinde ilk defa kabak çekirdeği eken kadın girişimci 120 dönümlük araziden 15 ton kabak çekirdeği elde etmeyi başardı.

Verimin oldukça iyi olduğunu belirten çiftçi Elif İlhan, dönüm başına 120 kilo kabak çekirdeği aldıklarını söyledi. Gemerek İlçe Tarım Müdürü Cem Demir ise, bölgede 5 bin dekar alana kabak çekirdeği ekimi yapıldığını ifade etti.

"EKMELERİNİ TAVSİYE EDERİZ"

Girişimci Elif İlhan, ilk defa kabak çekirdeği ektiklerine değinerek, "İlk defa 120 dönümlük bir araziye kabak ektik. Kabaklarımızın verimleri çok güzel. Dönüm başına 120 kilo alıyoruz. Maliyetlerin artmasından dolayı alış fiyatlarının yükselmesini istiyoruz. Kabak ekeceklere de ekmelerini tavsiye ederiz" dedi.

Kabak çekirdeğinin besin değeri

Kabak çekirdeği, lif, protein, sağlıklı yağlar, vitaminler (E vitamini gibi), mineraller (magnezyum, çinko gibi) ve antioksidanlar bakımından zengindir.

- Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

- Protein, kasların ve dokuların onarımı ve büyümesi için gereklidir.

- Sağlıklı yağlar, kalp sağlığını korur ve kan dolaşımını iyileştirir.

- E vitamini, antioksidan olarak vücudu serbest radikallerin zararlarından korur.

- Magnezyum, kemik sağlığı için gereklidir ve kas kramplarını önler.

- Çinko, bağışıklık sistemini güçlendirir ve prostat sağlığı için önemlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem