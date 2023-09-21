Kuvvetli bir zehre sahip, Eskişehir'de görüldü!

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülenen "loblu örümcek" olarak da bilinen 'argiope lobata' türü örümcek, tedirginlik oluşturdu.

Birçok örümcek türüne göre daha iri olan argiope lobata, dış yapısı ile de dikkat çekiyor.

LOBLU ÖRÜMCEK (ARGİOPE LOBATA)

Argiope lobata, genellikle güneşli yerlerde, açık alanlarda ve çalılıklarda yaşar. Ağı, spiral şeklinde olup zikzak biçimli stabilimenta ile süslenmiştir. Stabilimentanın amacı, ağa yaklaşan böcekleri şaşırtmak ve avın ağa yakalanma şansını artırmaktır.

Argiope lobata, zehirli bir örümcektir ancak zehri insanlar için ölümcül değildir. Avını yakaladığında, onu zehri ile felç eder ve ardından ağzından salgıladığı enzimlerle avının içini eritir. Eriyen avın içini emerek beslenir.

Kaynak: Gerçek Gündem