Gümüşhane'de hasadı başladı, tadı ve aroması farklı: Kilosu 200 TL!

Gümüşhane'de yüksek rakımda yetiştiği için tadı ve aroması farklı olan kuru fasulyenin hasadı başladı. Büyük bir emek isteyen kuru fasulyenin kilosu 200 TL'den alıcı buluyor.

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Gümüşhane’nin Yukarı Fırat Havzası'nda yüksek rakımda, sanayi artıklarının olmadığı temiz hava ve toprakta, gece-gündüz sıcaklık farkının fazla olduğu ortamda yetişmesi nedeniyle ayrı bir lezzeti ve aroması olan Köse kuru fasulyesi son yıllarda bölgede sulama amaçlı yapılan baraj, gölet ve tesislerin artmasıyla birlikte vatandaşların ekim tercihlerinden birisi oldu.

İlçede yaşayan vatandaşların önemli bir gelir kaynağı haline dönüşen fakat bu yıl rekolte kaybı olan kuru fasulyenin kilogram fiyatı 200 TL civarında.

"10,5 DÖNÜM EKİM YAPTIK"

Tarlasına fasulye eken Köse Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Pala, "Fasulye işiyle uğraşıyoruz. Meşakkatli bir iş. Şu an bulunduğumuz noktada 10,5 dönüm ekim yaptım. Bu yıl hastalıktan dolayı rekolte yüzde 80 düşük. Hastalığın önlemini alamadık. Ne kadar ilaç vursak da kar etmedi" dedi.

Gümüşhane'de hasadı başladı, tadı ve aroması farklı: Kilosu 200 TL! - Resim : 1

"DİĞER FASULYELERDEN FARKI, LEZZETİ"

İnsanların Köse fasulyesini et niyetine yiyebileceklerini belirten Pala, "Kösemizde yetişen fasulyemizin müthiş bir damak tadı vardır. Bu tadı bilenler Köse fasulyesinden başka bir fasulye yemezler. Diğer yörelere bakıldığında bizim fasulye biraz daha büyük ve çok da lezzetli bir fasulye. Bizim fasulyenin diğer fasulyelerden farkı, lezzeti" diye konuştu.

KURU FASULYENİN FAYDALARI

Kuru fasulye, baklagiller familyasına ait, dünyada yaygın olarak tüketilen bir besindir. Yüksek protein, lif, vitamin ve mineral içeriği sayesinde sağlığımız için birçok faydası vardır.

Kuru fasulyenin faydaları şunlardır:

Protein kaynağıdır: Kuru fasulye, bitkisel protein açısından zengin bir besindir. Vegan ve vejetaryenler için önemli bir protein kaynağıdır,

Lif kaynağıdır: Kuru fasulye, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler ve kolesterol seviyesini düşürür,

Vitamin ve mineral kaynağıdır: Kuru fasulye, folat, potasyum, magnezyum, demir ve çinko gibi önemli vitamin ve mineraller içerir.

Kuru fasulyenin spesifik faydaları şunlardır:

Kan şekeri seviyesini dengeler: Kuru fasulye, lif içeriği sayesinde kan şekerinin hızlı yükselmesini önler. Bu nedenle, diyabet hastaları için faydalıdır,

Kanser riskini azaltır: Kuru fasulye, lif, folat ve antioksidan içeriği sayesinde bazı kanser türlerinin riskini azaltır,

Kalp sağlığını korur: Kuru fasulye, lif, kalsiyum ve magnezyum içeriği sayesinde kalp krizi ve felç riskini azaltır,

Kilo vermeye yardımcı olur: Kuru fasulye, lif içeriği sayesinde tok tutar ve kilo vermeye yardımcı olur.

Gümüşhane'de hasadı başladı, tadı ve aroması farklı: Kilosu 200 TL! - Resim : 2

Kuru fasulyenin faydalarından yararlanmak için dikkat edilmesi gerekenler:

Kuru fasulye, iyice pişirilmelidir: İyi pişirilmeyen kuru fasulye, gaz ve şişkinlik gibi sindirim problemlerine neden olabilir,

KURU FASULYE NASIL TÜKETİLİR?

Kuru fasulye, farklı şekillerde tüketilebilir: Kuru fasulye, çorba, salata, zeytinyağlı, kuru fasulye yemeği gibi farklı şekillerde tüketilebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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