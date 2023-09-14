Düzce'de fındığa alternatif ekti, bahçede kilosu 250 TL!

Düzce'nin Bataklı Çiftlik köyünde 3 dönümlük alan üzerinde 3 yıl önce üretimine başlanan "aronya" meyvesinde ilk hasat yapıldı.

200 kilo aronya toplayan Düzceli çiftçi Samim Yavuz, tarlalarında fındığa alternatif bir ürün olması için bu meyveye yöneldiklerini ifade etti.

"FINDIKTAN ZOR OLDUĞU SÖYLENEMEZ"

Yavuz, "2020 yılında bu fidanların dikimini gerçekleştirdik. Aronya tıbbi aromatik bir bitki. Alternatif bir ürün olur düşüncesiyle diktik. Diğer bahçelerimizde kavak ve fındık ekili. Farklı bir ürün olduğu için bunu tercih ettik. Bir zahmet olmadan olmuyor. Tarlanın bakımını genel anlamda yapmak gerekiyor ama aronyanın da özellikle sulama ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla sulama teşkilatı yani damlama sistemi kuruldu. Her akşam 1 saat ile 45 dakika arasında bir sulama sistemini çalıştırıyoruz. Bunun haricinde genel bir temizliğini yapmak gerekiyor. Tarlamız ürünü kabul ettiği için ot mücadelesi yapıyoruz. Fındıktan zor olduğu söylenemez. Tabii bir emek vermek gerekiyor" dedi.

Süper meyve aronya

"İLERLEYEN YILLARDA 2 TON ARASINDA VERİM BEKLİYORUZ"

Aronya ağaçlarının ilerleyen yıllarda daha yüksek verim vereceğini öngören Samim Yavuz, "Bu ürünü tercih etmemizde ki en büyük sebep aromatik bir ürün olması. Belki fındıktan veya çiftçinin ektiği biçtiği ürünlerden daha fazla getirisi olabilecek bir ürün olarak değerlendirmek gerekiyor. Ekonomik olarak daha iyi diyebiliriz. İlk 3 sene belki ürün vermeyebiliyor. Daha sonraki yıllar ürün artık verim göstermeye başlıyor. 4 veya 5. yılda tamamen oturmuş oluyor. Aronyanın şu anda ekili olduğu alan 3 bin metrekarelik bir alan. Yani 600 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Her yıl ürünün verimi giderek artacak. Bu sene ilk ürünleri alıyoruz. 150 ila 200 kilogram arasında bir verim almış olacağız ama ilerleyen yıllarda 1.5-2 ton arasında verim vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

"KİLOSU 150 TL İLE 250 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Aronya meyvesinin kilo fiyatının 150 ila 250 lira arasında değiştiğini belirten Yavuz, "Şu anda ürünün fiyatı 150 ila 250 lira arasında değişiyor. Kurutulmuş olması fiyat değişikliği yapıyor. Bu aralıkta gidiyor. Marketlerde ise kilosu 400 liraya kadar çıkıyor. Aronya meyvesi kan dolaşımını düzenleyici bir etkisi var. Özellikle bağışıklığı düzenleyen bir etkisi var. Bunu da belli bir oranda tüketmek gerekiyor. Bağışıklığı güçlendirmek amacıyla sürekli kullanılırsa ters bir etki yapabilir. Bunun tüketilmesi gereken miktar sabah 20 ila 25 arasında. Akşam'da 20-25 adet tüketilebilir. Bu durumda bağışıklığı güçlendirici etkisi görülebiliyor" ifadelerini kullandı.

"ÜRÜN KENDİSİNİ TANITIYOR"

Aronyanın kendini tanıtma sürecinde olduğunu dile getiren Yavuz, "Ürün şu anda kendisini tanıtan bir süreci yaşıyor. Bu meyveyi tüketmesi gereken insanlar tam bilmiyorlar. Üretici potansiyelinde olan insanlarda durumu tam bilmiyorlar. Durumu öğrenmeye çalışıyorlar. Aronyanın ana vatanının Amerika ve Rusya'nın kuzey bölgeleri olduğu biliniyor. Avrupa'da da Polonya ve Almanya'da yoğun bir şekilde ekildiğini biliyoruz" dedi.

SÜPER MEYVE ARONYA

Aronya, Kuzey Amerika ve Avrupa'ya özgü, siyah renkli, küçük bir meyvedir. Son yıllarda, antioksidan içeriği ve çeşitli sağlık yararları nedeniyle popülerlik kazanmıştır.

Aronya, bilinen diğer meyvelerden daha fazla antioksidan içerir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından koruyan bileşiklerdir. Serbest radikaller, yaşlanmaya, hastalıklara ve kansere yol açabilecek kararsız moleküllerdir.

Aronya, aynı zamanda C vitamini, PP, B, E vitamini ve yüksek miktarda antosiyanin de içerir. Antosiyaninler, güçlü antioksidan özelliklere sahip olan ve meyvelere kırmızı, mavi ve mor renklerini veren pigmentlerdir.

Aronya meyvesinin faydaları arasında şunlar sayılabilir:

Kalp sağlığını destekler: Aronya, kolesterol ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, kan dolaşımını iyileştirerek kalp krizi ve inme riskini azaltabilir,

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Aronya, antioksidanlar açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Bu, enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir,

Kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olur: Aronya, kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bu, diyabet riskini azaltabilir,

Kanser riskini azaltabilir: Aronya, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını önlemeye yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir,

Beyin sağlığını destekler: Aronya, beyin hücrelerini korumaya ve yaşlanmaya bağlı zihinsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

ARONYA NASIL TÜKETİLİR?

Aronya meyvesi, çiğ olarak, kurutulmuş olarak, meyve suyu olarak veya çay olarak tüketilebilir. Ayrıca, aronya özü ve kapsülleri de mevcuttur.

Kaynak: Gerçek Gündem