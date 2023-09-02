Endemik bir tür, ilk defa Bitlis'te rastlandı!

Bitlis'in Hizan ilçesinde Veteriner Hekim Rehber Altıntaş, halk arasında 'kırbaç yılanı' olarak adlandırılan colubridae familyasına ait olan endemik bir yılan türüne rastlandı. Altıntaş, köylülerin şuursuzca öldürdüğü yılanı yakından inceledi.

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Bitlis'in Hizan ilçesinin kırsallarında misafirliğe giden Veteriner Hekim Rehber Altıntaş, köylülerin şuursuzca öldürdüğü yılanı yakından inceledi.

Bitlis bölgesinde ilk defa görülen yılan siyah başlı yılan türünün bir alt türü olan ve özellikle doğu Akdeniz ve yakın doğuya özgü bir endemik tür olduğunu ifade eden Altıntaş, ortalama 30-40 cm boyunda olan bu yılan türünün zehirsiz ve nisan, mayıs, haziran aylarında aktif olarak görüldüğünü söyledi.

YENİ KEŞİF

Bu yılan türünün yüksek rakımlı bölgelerde gözükmesinin sürpriz bir durum olduğunu belirten Veteriner Hekim Rehber Altıntaş, yılanın muhafaza edilip Öğretim Görevlisi Veteriner Hekim Cercis Atahan Atlı tarafından gerekli incelemelerin devam edildiğini ve Bitlis bölgesinde bu yeni keşiften dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Endemik bir tür, ilk defa Bitlis'te rastlandı! - Resim : 1

"KORUMA ALTINA ALINMALI"

30-40 cm boyunda olan yılan türünün endemik ve 'Colubridae' familyasına ait olduğunu belirten Altıntaş, bu türün koruma altına alınmasını ve köylülerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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