Kırıkkale'de geçmişi bir asır öncesine dayanıyor, çuvalı 150 TL!

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde yaşayan vatandaşların yüzde 90'ı soğan üreterek ekonomik kazanç sağlıyor.

Şubat ayında ekimi yapılan ve ağustos ayında hasat edilen Kılıçlar soğanı, içeriğindeki pirüvik asit miktarının fazlalığı sebebiyle diğer soğan çeşitlerinden ayrılıyor.

GEÇMİŞİ BİR ASRA DAYANIYOR

2014 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonrasında 2017 yılı ekim ayında tescillenen "Kılıçlar soğanı"nın geçmişi ise bir asra dayanıyor.

14 KİLOGRAMLIK BİR ÇUVAL SOĞAN 150 TL

Üreticiler, 14 kilogramlık bir çuval tescilli soğanı 150 liradan müşterilerine sunuyor.

"KIRIKKALE'DEN BAŞKA İLLERDE OLMUYOR"

Köyün kendine has bir bitki örtüsü olduğunu belirten Aydın Payar, "Türkiye'nin neresinden tohum getirirsen getir mor kırmızı soğan oluyor. Kırıkkale'den başka illerde olmuyor. Soğanımız bu yöreye ait. Bizim soğanımızın yüzde 100'ü suludur. Soğanımız coğrafi işaretli, tescillidir. 2017 yılında tescil edildi. Müşterilerimiz araçlarıyla geliyor, soğanını köyümüzden alıyor. Pazarlamada sıkıntımız yok. Köyümüz 150 hanedir. Yüzde 90'ıın geçim kaynağı soğandır. Eken insanlar en az 10 dönüm soğan ekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem