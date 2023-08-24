Ordu'da sürpriz balık avı, tam 5 kilo: Kilosu 500 TL!

Ordu'da mezgit avı yapan balıkçıların ağına artık az rastlanan 5 kilogramlık kırlangıç balığı takıldı.

Geçen yıllarda sık avlanan ancak son zamanlarda nadir görülen balık, Perşembe ilçesindeki bir balıkçı tezgahında yerini aldı. 5 kilogram ağırlığındaki kırlangıç balığı, boyutu ve görüntüsü nedeniyle insanların da dikkatini çekiyor.

"UZUN ZAMANDAN BU YANA BÖYLE BÜYÜK GELMEMİŞTİ"

10 yıl öncesine kadar bu balığı tezgahlarına sürekli olarak koyduklarını ancak artık ayda bir kez gördüklerini söyleyen balıkçı Erdal Çamaş, "Bu balık bundan 10 yıl önceye kadar denizlerde epey vardı ancak son zamanlarda artık azaldı, çok nadir çıkıyor. Kimi zaman ayda 2-3 kere gelir ancak şimdiye kadar gelenlerin en büyüğü bu, 5 kilogram geldi. Bundan öncekiler en fazla 3 kilogram oluyordu" dedi.

KİLOSU 500 TL

"Türü az olan bir balık, Perşembe ilçesinde mezgit ağlarına takıldı" diyen Çamaş, "Fiyat olarak kilogramı ortalama 400-500 TL arasında satılıyor. Değerli ve lezzetli bir balık" diye konuştu.

KIRLANGIÇ BALIĞI

Kırlangıç balığı, bilimsel adı ile Chelidonichthys lucerna, Trigla cinsine ait bir deniz balığı türüdür. Doğu Atlantik'ten başlayarak Norveç ve Batı Afrika sahillerine kadar olan kıyı şeridinde, Hint Okyanusu'nda, 8-24 derece sıcaklık aralığındaki sularda yaşar.

Kırlangıç balığı, ortalama 25-30 cm uzunluğunda ve 1-2 kg ağırlığındadır. Sırt rengi kırmızı-pembe, karın ise pembe ve beyazdır. Yanlardan basık bir vücuda sahip olan kırlangıç balığının kafası oldukça büyük, gözleri iri ve ağızları körüklüdür.

Kırlangıç balığı, etobur bir balıktır. Küçük balıklar, kabuklular ve deniz böcekleri ile beslenir.

Kırlangıç balığı, lezzetli bir balıktır. Buğulama, fırında, tavada, ızgarada ve çorba olarak pişirilebilir.

Kırlangıç balığının besin değeri oldukça yüksektir. Protein, omega-3 yağ asitleri, vitaminler ve mineraller bakımından zengindir.

Kırlangıç balığının faydaları arasında şunlar sayılabilir:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Kalp sağlığını korur,

- Kan basıncını düşürür,

- Kanser riskini azaltır,

- Beyin sağlığını korur,

- Kilo vermeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem