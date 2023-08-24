Gümüşhane'de paniğe neden oldu, dünyanın en zehirlileri arasında!

Gümüşhane Merkeze bağlı ArzularKabaköy beldesinde daha önce görmedikleri bir örümceğe denk gelen vatandaşlar, panik yaşadı. Vatandaşların karşılaştığı örümceğin, dünyanın en zehirli türü arasında gösterilen "argiope lobata" olduğu öğrenildi.

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Gümüşhane’de vatandaşlar tesadüfen dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan "argiope lobata" türü örümcekle karşılaştı.

Merkeze bağlı ArzularKabaköy beldesinde daha önce görmedikleri bir örümceğe denk gelen vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, avını yakalayıp yiyen örümceğin o anlarını da şaşkınlıkla izledi.

TESADÜFEN FARK EDİLDİ

ArzularKabaköy Beldesi Esentepe Mahallesi muhtarı Özgür Bayır ve Sedat Çiftçioğlu tarafından bulunan örümcek, farklı bir görünüme sahip olması nedeniyle tesadüfen fark edildi.

Gümüşhane'de paniğe neden oldu, dünyanın en zehirlileri arasında! - Resim : 1

AĞINA TAKILAN AVINI ÖLDÜRÜYOR

Fotoğrafını çekerek internetten yaptıkları araştırmada örümceğin daha önce Gümüşhane bölgesinde çok görülmeyen ve dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olduğunu belirleyen Bayır ve Çiftçioğlu, örümceğin eşini bile yiyebilen bir tür olduğu fakat kolay kolay insanlara saldırmadığı, güçlü zehiriyle ağına takılan avını anında öldürebildiğini öğrendi.

"ENDER OLARAK GÖRÜNÜYOR"

Ender görülen örümcek türünü görüntüleyen Bayır ve Çiftçioğlu, "ArzularKabaköy beldesinde dünyada görülen en zehirli örümceklerden birisini bulduk. Yapısı çok farklı örümceklerden birisi. Türkiye'de bazı bölgelerde ender olarak görünüyor. Örümceğin ağında yakaladığı avı var" ifadelerini kullandı.

'ARGİOPE LOBATA' ÖRÜMCEĞİ

Üzerindeki farklı desenleri ile dikkat çeken "argiope lobata" türü örümceğin, taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceği ancak kolay kolay insanlara saldırmadığı, ölümcül zehrinin ‘nörodejeneratif’ hastalığının tedavisinde kullanıldığı da öğrenildi.

Türkiye'de iki türü olduğu bilinen örümcek, dünya genelinde ise Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşam alanı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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