Konya'da oluştu, derinliği 15 metre!

Sık sık obrukların meydana geldiği Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni bir obruk daha oluştu. Obruğun 20 metre çapında, 15 metre derinlikte olduğu kaydedildi.

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Konya'nın Karapınar ilçesine 25 kilometre mesafede yeni obruk bir obruk meydana geldi.

Sık sık obrukların meydana geldiği Karapınar’da daha çok hububat ve mısır tarlalarında meydana gelen obruk bu defa patates ekili tarlada oluştu.

15 METRE DERİNLİĞİNDE

Obruğun 2 gün önce meydana geldiği tahmin edilirken, yaklaşık 20 metre çapında ve 15 metre derinlikte olduğu kaydedildi.

TARLADA ÇALIŞAN İŞÇİLER FARK ETTİ

Tarlada çalışan işçilerin sabah tarlaya geldiklerinde obruğu görüp tarla sahibine haber ettiği öğrenildi. Obruğun işçilerin çalıştığı sırada oluşmaması olumsuz bir durumun yaşanmasının önüne geçti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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