Kastamonu'da yürekleri ısıtan görüntü!
Kastamonu’da sıcak hava nedeniyle uçamayan ve baygın vaziyette olan serçe yavrusunu gören Hülya Balcı, suyla hayvanı serinletti.
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Kastamonu'da sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen ve uçamayan serçe yavrusu, vatandaşın yardımıyla kendine geldi.
Önce bitkin kuşu suyla ıslatarak kendine gelmesini sağlayan Hülya Balcı, daha sonra kuşa elleriyle su içirdi. Balcı'nın serçeyi yaşatma çabası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
"KALBİ ÇOK ATIYOR"
Kuşu avucunun içerisine aldığı, kuşun ürkmeden beklediği anların yer aldığı görüntülerde Hülya Balcı, "Sıcak havalardan o da yanmış. Kalbi çok atıyor. Su içirip buğday vereceğim" sözleri duyuluyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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