Çankırı'daki eşek sosyal medyada binlerce kez izlendi, fenomen oldu!

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde çiftçilik yapan Akif Metin, çiftliğindeki eşeğin kangal köpeklerini kovalamasını çektiği görüntü, sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medya hesabında çiftlikteki eşeğin videolarının büyük ilgi gördüğünü ifade eden Çiftçi Akif Metin, "Bir gün Çorum hayvan pazarına hayvan almaya gitmiştik. Orada yaşlı bir eşeği satmaya getirmişler. Bakımsızdı, bizde 'Hayrımız olsun' diye çiftliğimize aldık" dedi.

BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Fenomen eşek, sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem