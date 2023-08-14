Nesli tükenmek üzere, Muğla'da görüntülendi!

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çayboyu Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan porsuk dağlık alanda görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Taner Genel tarafından tarlada yem ararken görüntülenen koruma altındaki porsuk, görüntülenmesinden kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

PORSUK

Porsuklar, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardan biridir. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınmıştır. Porsuklar, geceleri aktif olan ve genellikle kayalık alanlarda veya ağaç kovuklarında yaşayan otçul hayvanlardır. Porsuklar, sosyal hayvanlardır ve gruplar halinde yaşarlar.

Kaynak: Gerçek Gündem