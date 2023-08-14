Nesli tükenmek üzere, Muğla'da görüntülendi!
Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan soyu tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alan porsuk, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde görüntülendi.
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çayboyu Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan porsuk dağlık alanda görüntülendi.
Doğa fotoğrafçısı Taner Genel tarafından tarlada yem ararken görüntülenen koruma altındaki porsuk, görüntülenmesinden kısa bir süre sonra gözden kayboldu.
PORSUK
Porsuklar, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardan biridir. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınmıştır. Porsuklar, geceleri aktif olan ve genellikle kayalık alanlarda veya ağaç kovuklarında yaşayan otçul hayvanlardır. Porsuklar, sosyal hayvanlardır ve gruplar halinde yaşarlar.
Kaynak: Gerçek Gündem
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