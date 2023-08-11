İzleyenlerin aklını aldı, Elazığ'da görüldü!

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde görüntülendi.

İlk defa Arap tavşanı gören ve bir süre tereddütte kalan vatandaşlar o anları kayda aldı.

DİYALOG İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ

Tavşanı sevmek isteyenlerin tavşanın zıplaması ile korkması bir oldu. Vatandaşların aralarındaki diyalog ise izleyenleri güldürdü.

ARAP TAVŞANI

Arap tavşanı (Allactaga euphratica), Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan bir kemirgen türüdür. Kanguru tavşanı olarak da bilinir. Arap tavşanları, IUCN tarafından nesli tükenmekte olan türler arasında kabul edilir.

Arap tavşanları, 500 gram ağırlığa ve 15 cm uzunluğa kadar ulaşabilirler. Kürkleri, kahverengimsi-gri renktedir ve karınları beyazdır. Uzun kuyrukları, zıplamalarında yardımcı olur. Arap tavşanları, geceleri aktiftir ve otlaklarda, çayırlarda ve tarlalarda yaşarlar. Besinleri, ot, tohum ve böceklerden oluşur. Arap tavşanları, yuvalarını toprağa kazarlar ve 2-4 yavru doğurur.

Kaynak: Gerçek Gündem