İzleyenlerin aklını aldı, Elazığ'da görüldü!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde nesli tehlike altında olan Arap tavşanı görüldü. İlk defa Arap tavşanı gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken, izleyenleri gülümsetti.

Son Güncelleme:
><

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde görüntülendi.

İlk defa Arap tavşanı gören ve bir süre tereddütte kalan vatandaşlar o anları kayda aldı.

DİYALOG İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ

Tavşanı sevmek isteyenlerin tavşanın zıplaması ile korkması bir oldu. Vatandaşların aralarındaki diyalog ise izleyenleri güldürdü.

ARAP TAVŞANI

Arap tavşanı (Allactaga euphratica), Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan bir kemirgen türüdür. Kanguru tavşanı olarak da bilinir. Arap tavşanları, IUCN tarafından nesli tükenmekte olan türler arasında kabul edilir.

Arap tavşanları, 500 gram ağırlığa ve 15 cm uzunluğa kadar ulaşabilirler. Kürkleri, kahverengimsi-gri renktedir ve karınları beyazdır. Uzun kuyrukları, zıplamalarında yardımcı olur. Arap tavşanları, geceleri aktiftir ve otlaklarda, çayırlarda ve tarlalarda yaşarlar. Besinleri, ot, tohum ve böceklerden oluşur. Arap tavşanları, yuvalarını toprağa kazarlar ve 2-4 yavru doğurur.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Elazığ
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Dünya üzerinde sadece Türkiye'de yaşıyor, evcil koyunların atası görüntülendi! Evcil koyunların atası görüntülendi!
Ardahan'da tilkinin yürek ısıtan görüntüleri kameralara yansıdı! Tilkinin yürek ısıtan görüntüleri kameralara yansıdı!
Görenler şaşkın... Buharlaştı ve suyu gitti, tuzu kaldı! Buharlaştı ve suyu gitti, tuzu kaldı!
Sivas'ta şehre inen tilkinin beklediği yer düşündürdü! Şehre inen tilkinin beklediği yer düşündürdü!
Mersin'de yılanların dansı kameraya yansıdı! Yılanların dansı kameraya yansıdı!
İstanbul'da hayran bırakan Süper Ay manzarası dron ile görüntülendi İstanbul'da hayran bırakan Süper Ay manzarası dron ile görüntülendi
Nesli tehlike altındaki saz kedisi, Şırnak'ta görüldü! Nesli tehlike altındaki saz kedisi, Şırnak'ta görüldü!
Nesli tükenme tehlikesi altında, Tunceli'de görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altında, Tunceli'de görüntülendi!
Nesli tükenme tehlikesi altında, Niğde'de görüldü! Nesli tükenme tehlikesi altında, Niğde'de görüldü!
Nadir görülüyor, Kastamonu'da görüntülendi! Nadir görülüyor, Kastamonu'da görüntülendi!
Bursa'da şoke eden olay: Bir eve maymun girdi! Bursa'da bir eve maymun girdi!
Fırıncıların sıcak havada zorlu mesaisi Fırıncıların sıcak havada zorlu mesaisi
ÇOK OKUNANLAR
'Fiyatı artacak' diyen İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere 'acil' uyarı: İnternetten... İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere 'acil' uyarı
Yaşanan sıcaklıklar hiçbir şey, bu kez Mısır'dan geliyor: 46 dereceyi göreceğiz! Yaşanan sıcaklıklar hiçbir şey, bu kez Mısır'dan geliyor: 46 dereceyi göreceğiz!
'Suriyeliler geldi kuraklık bitti' diyen İkbal Gürpınar, kendisine 'salak' yazan kadını canından bezdirdi 'Suriyeliler geldi kuraklık bitti' diyen Gürpınar, kendisine 'salak' yazan kadını canından bezdirdi
İbrahim Tatlıses 'evleniyorum' dedi, gelin adayı ortaya çıktı İbrahim Tatlıses 'evleniyorum' dedi, gelin adayı ortaya çıktı
İstanbullular bugüne dikkat: 20 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi İstanbullular bugüne dikkat: 20 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi