Dünya üzerinde sadece Türkiye'de yaşıyor, evcil koyunların atası görüntülendi!

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, yaban hayatının izlenmesi için doğaya konulan fotokapana Anadolu yaban koyununun takıldığı görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda endemik tür Anadolu yaban koyunu sayısının hızla arttığı belirtilerek, "Yerel türler için büyük başarı. Endemik türümüz Anadolu yaban koyunu sayısı hızla artıyor. Anadolu yaban koyunu (ovis gmelinii anatolica valeciennes) dünya üzerinde sadece ülkemizde yaşıyor. Yapılan genetik çalışmalarda ülkemizdeki evcil koyunların atası olduğu kabul ediliyor" denildi.

YABAN KOYUNU

Anadolu yaban koyunu (Ovis gmelinii anatolica), Türkiye'nin Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan bir yaban koyunu türüdür. Dünyanın en nadir yaban koyunu türlerinden biridir. Anadolu yaban koyunu, siyah-kahverengi tüyleri ve uzun boynuyla dikkat çeker. Erkekler, dişilerden daha büyüktür ve boynuzları vardır. Anadolu yaban koyunu, dağlık alanlarda yaşar ve otçuldur. Ot, yonca, kekik ve diğer bitkilerle beslenir. Anadolu yaban koyunu, nesli tükenme tehlikesi altındadır. İnsan faaliyetleri, habitat kaybı ve iklim değişikliği gibi faktörler, Anadolu yaban koyunu popülasyonunun azalmasına neden olmuştur. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Anadolu yaban koyunu popülasyonunun korunması için çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında yaban hayatı izleme çalışmaları yapılmakta ve yaban koyunlarının yaşadığı alanlar korunmaktadır. Anadolu yaban koyunu popülasyonunun korunması, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği için önemli bir gelişmedir.

Kaynak: Gerçek Gündem