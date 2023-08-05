Görenler şaşkın... Buharlaştı ve suyu gitti, tuzu kaldı!

Kayseri'de bozkırın ortasında kalan beyaz gölde, görsel şölen oluştu. Palas Tuzla Gölü'nde su buharlaşırken, geriye tuz kaldı.

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Kayseri'de bulunan Palas Tuzla Gölü'nde sıcak havaların etkisiyle gölün büyük bir bölümünde su buharlaşırken, geriye tuz kaldı.

Kent merkezine 60 kilometre mesafede bulunan, Bünyan ve Sarıoğlan ilçeleri sınırında yer alan tektonik oluşumlu 23.5 kilometre kare alana sahip gölde suların çekilmesiyle adeta görsel şölen oluştu.

DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Tarihi İpek Yolu üzerinde de yer alan gölde oluşan kartpostallık görüntülerde dron ile görüntülendi.

Görenler şaşkın... Buharlaştı ve suyu gitti, tuzu kaldı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kayseri

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