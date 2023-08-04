Mersin'de yılanların dansı kameraya yansıdı!

Yılanların dansı Mersin'de ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki kara yılan dans etti.

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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kazanlı Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, bahçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki kara yılanın dans ettiklerini fark etti. Gördüğü manzara karşısında etkilenen vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.

GÖZDEN KAYBOLDU

Uzun süre dans eden yılanlar, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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