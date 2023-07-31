Nesli tükenme tehlikesi altında, Tunceli'de görüntülendi!

Türkiye'nin doğal zenginliğinin yanı sıra dünyada kırmızı listede bulunan Arap tavşanı, Tunceli'de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Arap tavşanı, Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Güzelpınar köyünde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arap tavşanının görüntülenirken bir andan metrelerce uzağa sıçrayarak gözden kaybolması dikkat çekti.

ARAP TAVŞANI

Kanguru ve fareye de benzetilen ve 30 gram ağırlığı olan Arap tavşanı, uzun kuyruğu sayesinde 3 buçuk metreye kadar zıplayabiliyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında, Tunceli'de görüntülendi! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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