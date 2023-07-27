Bursa'da şoke eden olay: Bir eve maymun girdi!

Bursa'da bir eve maymun girdiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Eve giden ekipler, dolabın üzerindeki maymunu görünce şoke oldu.

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Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Mutfağımda maymun var' ihbarı üzerine harekete geçti.

Merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, dolabın üzerindeki maymunu görünce şoke oldu.

SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNE İLE YAKALANDI

Durduğu yerde durmayan yavru maymun, ekiplere zor anlar yaşattı. Sakinleştirici iğne ile uyutulan maymun, ekipler tarafından yakalanarak kafese konuldu.

Bursa'da şoke eden olay: Bir eve maymun girdi! - Resim : 1

REHABİLİTASYON MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Maymun, Karacabey'de bulunan Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bursa
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