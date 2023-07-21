Tunceli'de karayoluna kapladı, sürü halinde görüntülendi!

Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Balkaynar köyü yolunda çekirge sürüsü görüntülendi.

Köylüler, benzer durumun iki yıldan bu yana yaşandığını belirterek, çekirgelerin vereceği zararlar konusunda endişeli olduklarını ifade etti.

TIRTIL İSTİLASI DA YAŞANDI

Öte yandan ilçeye bağlı bazı köylerde de tırtıl istilası yaşandığı, tırtılların ormanlık alanlara ciddi zarar verdiği öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem