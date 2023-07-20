Ağabey-kardeş hem dans etti hem tarla sürdü

Eskişehir’de traktörü ile tarla sürerken müzik açıp dans eden ağabey ve kardeşinin dans görüntüleri sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Çifteler ilçesi Dikmen Mahallesi’nde çiftçilik yapan 22 yaşındaki Mert Karaağaç, traktörü ile tarla sürerken 12 yaşındaki kardeşi Yiğit Karaağaç’ı da yanına aldı. Tarlayı işlerken canı sıkılan ikili traktörde müzik açtı.

Tarla sürerken bir yanda da traktörün içinde dans eden ikili, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde Yiğit Karaağaç’ın DJ taklidi yaptığı görülürken abisi Mert Karaağaç’ın ise dans ettiği görülüyor. Hem işini yapıp hem de eğlenen kardeşlerin görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.

“KARDEŞİME DE BU İŞİ SEVDİREREK YAPTIRMAYI PLANLIYORUM”

Konuyla ilgili konuşan Mert Karaağaç, “22 yaşında Eskişehir’de genç bir çiftçiyim. Bu serüven babamın ‘hadi traktöre bin’ demesiyle başladı ve bu zaman kadar geldi. Ben bu işi severek yapıyorum ve severekte devam ettirmeyi planlıyorum. Kardeşime de bu işi sevdirerek yaptırmayı planlıyorum. O yüzden her işimiz eğlenceli geçiyor. Eğlenmeye de vaktimiz var, işe de vaktimiz var ama iş yaparken eğlenmeye daha çok vaktimiz var. Severek yapıldığında bu iş zaten keyif verir” dedi.

Kaynak: İHA

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