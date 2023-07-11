Nesli tükenmekte, Hakkari'de görüntülendi!

Hakkari'de nesli tükenmekte olan 3 su samuru görüntülendi.

Doğasever Seyfettin Narlı tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, 3 su samuru Zap Suyu’nda akıntıya karşı yüzerek dakikalarca oyun oynuyor.

"NESLİNİN TÜKENDİĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜK"

Yıllar sonra su samurunun yeniden görülmesine sevindiklerini belirten Seyfettin Narlı, şu ifadelere yer verdi:

"Zap Vadisi’nde su samurunun tekrardan görülmesi bizi mutlu etti. Belgesellerde gördüğümüz bir tür. Daha önce canlı olarak görmemiştim. Neslinin tükendiğini düşünmüştük. Babamlar en son 30 yıl önce su samuru görmüştü. Fakat tekrardan görülmesi bizi sevindirdi. Bu hayvanlara kimse zarar vermesin diye gördüğüm yeri söylemiyorum. Tam adres verirsem avcılar avlamaya gelir diye korkuyorum. Derisi su çekmediği için çok pahalıymış. Lütfen sahip çıkalım."

Kaynak: Gerçek Gündem