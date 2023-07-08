Türkiye'nin en zehirli yılanı tavuk kümesine girdi, görevlilere zor anlar yaşattı!

Tunceli’de tavuk kümesine girerek bir tavuğu zehirleyen koca engereği gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipte yer alan doğa koruma görevlisi Murat Özel, yılan yakalama maşasıyla engereği bulunduğu alandan çıkarmaya çalıştı.

GÖREVLİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Engereğin direnmesi ve kümesin dar olması sebebiyle Özel, yılanı kuyruğundan tutarak kovaya koydu. Vatandaşlara, yılana öldürmedikleri için teşekkür eden Özel, bu tür durumlarla karşılaşıldığında vatandaşların müdahalede bulunmak yerine kendilerine haber vermesi gerektiğini söyledi.

DOĞAL ORTAMINA SALINDI

Yaklaşık 2 metre boyundaki koca engerek, doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından yeniden doğal ortamına salındı.

TUNCELİ'DE SIK SIK GÖRÜLÜYOR

Engerek yılanı, Türkiye’nin en zehirli yılanı olarak biliniyor ve son zamanlarda Tunceli’de sık sık görülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem