Şoför koltuğunun altından çıktı, korku dolu anlar yaşattı!
Siirt'in Kurtalan ilçesinde çiftçilik yapan Ferhat Turhan, kullandığı traktörün şoför koltuğunda 2 metrelik yılanı görünce korku dolu anlar yaşadı.
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde tarlada çalışan Ferhat Turhan'ın kullandığı traktörün şoför koltuğu kısmına 2 metrelik yılan kaçtı.
İlk gördüğünde panikleyen Turhan, daha sonra o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
YILANI ARACINDAN ÇIKARDI
Yılanı aracından çıkaran Turhan, traktörüyle çalışmaya devam etti.
Kaynak: Gerçek Gündem