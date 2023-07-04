Şoför koltuğunun altından çıktı, korku dolu anlar yaşattı!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çiftçilik yapan Ferhat Turhan, kullandığı traktörün şoför koltuğunda 2 metrelik yılanı görünce korku dolu anlar yaşadı.

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde tarlada çalışan Ferhat Turhan'ın kullandığı traktörün şoför koltuğu kısmına 2 metrelik yılan kaçtı.

İlk gördüğünde panikleyen Turhan, daha sonra o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

YILANI ARACINDAN ÇIKARDI

Yılanı aracından çıkaran Turhan, traktörüyle çalışmaya devam etti. 

Kaynak: Gerçek Gündem

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