Sakarya'da apartmana girdi: Tam 3 buçuk metre!
Sakarya'da apartmanın depo bölümüne giren yılan, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde vatandaşlar, apartmanın depo bölümünde yılan görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı kısa sürede yakalayarak arazide doğal ortamına bıraktı.
KAMERALARA YANSIDI
O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, duvar kenarında olan yılanın yakalandığı anlar yer alıyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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