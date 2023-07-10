Sakarya'da apartmana girdi: Tam 3 buçuk metre!

Sakarya'da apartmanın depo bölümüne giren yılan, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde vatandaşlar, apartmanın depo bölümünde yılan görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı kısa sürede yakalayarak arazide doğal ortamına bıraktı.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, duvar kenarında olan yılanın yakalandığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Sakarya
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