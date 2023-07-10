Sakarya'da apartmana girdi: Tam 3 buçuk metre!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde vatandaşlar, apartmanın depo bölümünde yılan görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı kısa sürede yakalayarak arazide doğal ortamına bıraktı.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, duvar kenarında olan yılanın yakalandığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem