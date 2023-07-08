Ayı uyarısında bulundu, ayı saldırısına uğradı!

Ayı saldırıları hakkında uyarılarda bulunan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, ayı saldırısına uğradı.

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Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Cihan Önen, doğa ve uzay gözlemciliği yaptığı sırada birçok kez Nemrut Kalderasında ayılarla karşı karşıya kalmış ve bu anlamda özellikle piknikçileri uyarmıştı.

Ayı saldırıları ile ilgili uyarılarda bulunan Önen, akşam saatlerinde karşısına çıkan iki ayıdan birinin az kalsın saldırısına uğruyordu.

ELEKTROŞOK CİHAZI İLE KURTULDU

Gündüz doğa gözlemciliği gece ise uzay gözlemciliği yapan Önen, kendisine saldırı girişiminde bulunan ayıyı kendi tasarladığı elektroşok cihazı ile uzaklaştırdı.

Ayı uyarısında bulundu, ayı saldırısına uğradı! - Resim : 1

"TEHLİKE ARZ ETMEKTEDİR"

Olayla ilgili açıklamada bulunan BEÜ Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, "Kraterin yolunda büyük göle doğru yürüyordum. Bir yandan da doğayı gözlemleyip telefonla çekim yapıyordum. Ormanın içinden bir anda karşıma bir ayının fırladığını ve bana saldırmak istediğini gördüm. İlk başta anlam veremedim ve ne yapacağımı şaşırdım. Sonrasında yüksek ses, ışık ve kendi tasarladığım elektroşok cihazı ile ayıyı korkutarak kaçırmaya çalıştım. Kayıt altına alınamayan fakat insanlar tarafından ifade edilen ayı saldırıları duyumları da almaktayız. Daha öncesinde piknikçilerin bölgeye bıraktığı atıklardan dolayı ayıların bölgede çoğaldığına dair uyarılarda bulunmuştum. Fakat hala bölgede yoğun bir şekilde piknikçiler tarafından yiyecek atıkları bırakılmaktadır. Bu durum tehlike arz etmektedir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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