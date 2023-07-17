İstanbul'da evlere girdi, paniğe neden oldu!

İstanbul'da açık halde bırakılan pencereden içeriye giren bir yarasa paniğe neden oldu. Ev sahipleri tarafından yakalanan yarasalar cep telefonu ile kaydedilirken kavanoza konulup su verilen yarasalar tekrar doğaya salındı.

Son Güncelleme:
><

İstanbul Sultangazi'de bir dairede yaşayan aile üyeleri havanın sıcak olması nedeniyle açık halde bırakılan pencereden içeriye bir yarasanın girdiğini fark etti.

Ancak içeriye giren yarasa bir anda izini kaybettirdi ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Ertesi gün yeniden görülen yarasa ev sahibi tarafından yakalanarak bir kavanoza konuldu. Yavru olduğu görülen yarasanın susamış olabileceğini düşünen ev sahibi kavanozun içine biraz su koyarak hava alması için ise kapağına delikler açtı.

DOĞAYA SALDI

Bir süre su içmesini bekleyen vatandaş daha sonra ise yakaladığı yarasayı tekrar doğaya saldı.

İstanbul'da evlere girdi, paniğe neden oldu! - Resim : 1

SİLİVRİ'DE DE BİR EVE GİRDİ

Aynı olay Silivri'de de yaşandı. Bir evin balkonuna giren yarasa haber verilmesi üzerine adrese gelen belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak götürüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Nesli tükenmekte, Hakkari'de görüntülendi! Nesli tükenmekte, Hakkari'de görüntülendi!
Sakarya'da apartmana girdi: Tam 3 buçuk metre! Apartmana girdi: Tam 3 buçuk metre!
Ayı uyarısında bulundu, ayı saldırısına uğradı! Ayı uyarısında bulundu, ayı saldırısına uğradı!
Türkiye'nin en zehirli yılanı tavuk kümesine girdi, görevlilere zor anlar yaşattı! Tavuk kümesine girdi, görevlilere zor anlar yaşattı!
Şoför koltuğunun altından çıktı, korku dolu anlar yaşattı! Şoför koltuğunun altından çıktı, korku dolu anlar yaşattı!
Bulduğunda kaya sandı, ne olduğunu anlayınca hayrete düştü: Tam 12 kilo 320 gram! Bulduğunda kaya sandı, ne olduğunu anlayınca hayrete düştü!
Erzurum'da pazarın gözdesi Şahdadaş oldu Erzurum'da pazarın gözdesi Şahdadaş oldu
Sıcak havalar arttı, şehir merkezinde caddede görüntülendi! Sıcak havalar arttı, şehir merkezinde caddede görüntülendi!
Ayı tehdidine Karadeniz usulü çözüm Ayı tehdidine Karadeniz usulü çözüm
Taşlık yerlerde yaşıyor, Tunceli'de görüntülendi! Taşlık yerlerde yaşıyor, kameralara yansıdı!
Dünyanın en zehirli yılanı kış uykusundan uyandı, üreticinin kabusu oldu! Kış uykusundan uyandı, üreticinin kabusu oldu!
Diyarbakır'da yılanların dansı kameralara yansıdı! Yılanların dansı kameralara yansıdı!
ÇOK OKUNANLAR
Bu hafta burçları neler bekliyor? Dinçer Güner 12 burç için tek tek anlattı Bu hafta burçları neler bekliyor? 12 burç için tek tek anlattı
Prof. Canan Karatay bağışıklığı çökerten tehditleri açıkladı: "Vücuda girerse DNA'yı bozar..." Prof. Canan Karatay bağışıklığı çökerten tehditleri açıkladı
Kharoon sıcakları geliyor! Pik yapacağı tarih açıklandı Kharoon sıcakları geliyor! Pik yapacağı tarih açıklandı
Cinsel yolla bulaşan en eski hastalık: Yeniden hortladı, Türkiye'de de vakalar artıyor; belirtiler neler, nasıl önlem alınır? Cinsel yolla bulaşan en eski hastalık: Yeniden hortladı, Türkiye'de de vakalar artıyor
Tapu sahiplerine yeni uyarı: Sakın bunu bilmeden gitmeyin Tapu sahiplerine yeni uyarı: Sakın bunu bilmeden gitmeyin