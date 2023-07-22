Sivas'ta öyle bir yere girdi ki, ekipler harekete geçti!
Sivas'ta aracın bagaj kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
><
Aracında yılan olduğunu fark eden sürücü Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne başvurdu.
Duruma el atan itfaiye ekipleri uzun uğraşlarının ardından aracın arka koltuklarını sökerek benzin pompası ve deposu arasına giren yılanı bulunduğu yerden çıkardı.
DOĞAL YAŞAMINA BIRAKILDI
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen yılan daha sonra doğal yaşamına bırakıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem