Nesli tükenme tehlikesi altında, Niğde'de görüldü!

Niğde'de bazı vatandaşların ormanda gördüklerine dair ihbarlarda bulunduğu nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki türler arasında bulunan vaşak görüntülendi.

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Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğal hayatın tespiti ve korunması amacıyla ormanlar ve uygun arazilerdeki farklı noktalara toplam 25 foto kapan kurdu.

Ekipler, bu foto kapanlarla dağ keçisi, kurt, çakal, tilki ve yaban domuzu gibi hayvan türlerini birçok kez görüntüledi.

VAŞAĞIN GÖRÜNTÜSÜ YANSIDI

Foto kapanlardan birine de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan vaşağın görüntüsü yansıdı.

Nesli tükenme tehlikesi altında, Niğde'de görüldü! - Resim : 1

DAHA ÖNCE DE ORMANDA GÖRÜLDÜ

Daha önce de bazı vatandaşların ormanda gördüklerine dair ihbarlarda bulunduğu vaşak, bir vatandaş tarafından da cep telefonunu ile görüntüledi.

NESLİ TÜKENMEKTE

Vaşak, Türkiye'nin nesli tükenmekte olan türleri arasında yer alıyor. Habitat kaybı, yasadışı avcılık ve iklim değişikliği gibi faktörler vaşağın neslini tehdit ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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