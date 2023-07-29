Nadir görülüyor, Kastamonu'da görüntülendi!

İnebolu-Küre karayolunda aracı ile seyir halinde olan Muharrem Efe Hasanbeşe, yol kenarındaki istinat duvarının üzerindeki alaca ayıyı gördü.

Aracını durduran Hasanbeşe, kendisinden korkarak kaçan ayıya, 'koca oğlan' diye seslenerek sohbet etmeye çalıştı.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Ayının ağaçların arasında, gözden kaybolduğu görüldü.

ALACA AYI

Alaca ayıları, etçil memelilerdir ve genellikle geceleri aktiftirler. Ağaçlarda ve kayalık alanlarda yaşarlar. Alaca ayıları, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde, Kafkasya'da ve Orta Asya'da görülür. Alaca ayıları, nesli tehlike altında olan bir türdür.

Kaynak: Gerçek Gündem