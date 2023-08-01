Nesli tehlike altındaki saz kedisi, Şırnak'ta görüldü!

Nesli tehlike altında bulunan saz kedisi, Şırnak'ın Silopi ilçesinde görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, "Yaklaşık bir hafta önce Doğa Koruma Milli Parklar Şırnak il Şube Müdürlüğümüze ulaşan bir ihbar üzerine Silopi ilçesinde yavru bir saz kedisinin bulunduğu haberi üzerine ekiplerimizi bölgeye yönlendirdi. Burada duyarlı bir vatandaşımız tarafından arazide görülmüş. Vatandaşımızın beyanıyla, trafik kazası sonucu aracın annelerine çarpması sonucu annesinin öldüğü, 3 tane yavrudan sadece bir tanesini yakalayabildiğini bize bildirmesi üzerine, gittik bu hayvanımızı vatandaşımızdan teslim aldık" dedi.

"DOĞAL YAŞAM ORTAMINA BIRAKMAYI PLANLIYORUZ"

Kalay, "Şırnak Üniversitesi yerleşkesi içerisinde Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon ünitemizde bir veteriner hekim gözetiminde şu an bakımlarını yapmaktayız. Belli bir yetişkinliğe ulaştıktan sonra bulunduğu ortama tekrardan, doğal yaşam ortamına bırakmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saz Kedisi

SAZ KEDİSİ

Saz kedisi (Felis chaus), küçük bir kedi türü olup, Türkiye, İran, Hindistan ve Çin'de bulunur. Saz kedileri, ince uzun bacakları ve uzun kuyruğu ile karakterize edilir. Kürkleri, genellikle boz renklidir ve yanaklarında siyah bir maske bulunur. Saz kedileri, geceleri aktiftir ve sulak alanlarda yaşar. Fare, balık ve diğer küçük hayvanlarla beslenirler. Saz kedileri, Türkiye'de nesli tehlike altında olan bir türdür.

Kaynak: Gerçek Gündem