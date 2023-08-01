Nesli tehlike altındaki saz kedisi, Şırnak'ta görüldü!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde nesli tehlike altında bulunan saz kedisi, görüldü. Doğa Koruma Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü, nesli tehlike altında olan yavru saz kedisini koruma altına aldı.

Son Güncelleme:
><

Nesli tehlike altında bulunan saz kedisi, Şırnak'ın Silopi ilçesinde görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, "Yaklaşık bir hafta önce Doğa Koruma Milli Parklar Şırnak il Şube Müdürlüğümüze ulaşan bir ihbar üzerine Silopi ilçesinde yavru bir saz kedisinin bulunduğu haberi üzerine ekiplerimizi bölgeye yönlendirdi. Burada duyarlı bir vatandaşımız tarafından arazide görülmüş. Vatandaşımızın beyanıyla, trafik kazası sonucu aracın annelerine çarpması sonucu annesinin öldüğü, 3 tane yavrudan sadece bir tanesini yakalayabildiğini bize bildirmesi üzerine, gittik bu hayvanımızı vatandaşımızdan teslim aldık" dedi.

"DOĞAL YAŞAM ORTAMINA BIRAKMAYI PLANLIYORUZ"

Kalay, "Şırnak Üniversitesi yerleşkesi içerisinde Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon ünitemizde bir veteriner hekim gözetiminde şu an bakımlarını yapmaktayız. Belli bir yetişkinliğe ulaştıktan sonra bulunduğu ortama tekrardan, doğal yaşam ortamına bırakmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nesli tehlike altındaki saz kedisi, Şırnak'ta görüldü! - Resim : 1
Saz Kedisi

SAZ KEDİSİ

Saz kedisi (Felis chaus), küçük bir kedi türü olup, Türkiye, İran, Hindistan ve Çin'de bulunur. Saz kedileri, ince uzun bacakları ve uzun kuyruğu ile karakterize edilir. Kürkleri, genellikle boz renklidir ve yanaklarında siyah bir maske bulunur. Saz kedileri, geceleri aktiftir ve sulak alanlarda yaşar. Fare, balık ve diğer küçük hayvanlarla beslenirler. Saz kedileri, Türkiye'de nesli tehlike altında olan bir türdür.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Şırnak
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Nesli tükenme tehlikesi altında, Tunceli'de görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altında, Tunceli'de görüntülendi!
Nesli tükenme tehlikesi altında, Niğde'de görüldü! Nesli tükenme tehlikesi altında, Niğde'de görüldü!
Nadir görülüyor, Kastamonu'da görüntülendi! Nadir görülüyor, Kastamonu'da görüntülendi!
Bursa'da şoke eden olay: Bir eve maymun girdi! Bursa'da bir eve maymun girdi!
Fırıncıların sıcak havada zorlu mesaisi Fırıncıların sıcak havada zorlu mesaisi
Sivas'ta öyle bir yere girdi ki, ekipler harekete geçti! Öyle bir yere girdi ki, ekipler harekete geçti!
Tunceli'de karayoluna kapladı, sürü halinde görüntülendi! Karayoluna kapladı, sürü halinde görüntülendi!
Ağabey-kardeş hem dans etti hem tarla sürdü Ağabey-kardeş hem dans etti hem tarla sürdü
Bursa'da zehirli yılanla yaptığı hayrete düşürdü! Zehirli yılanla yaptığı hayrete düşürdü!
İstanbul'da evlere girdi, paniğe neden oldu! İstanbul'da evlere girdi, paniğe neden oldu!
Nesli tükenmekte, Hakkari'de görüntülendi! Nesli tükenmekte, Hakkari'de görüntülendi!
Sakarya'da apartmana girdi: Tam 3 buçuk metre! Apartmana girdi: Tam 3 buçuk metre!
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Demirtaş açıkladı: Dolar neden çakılı kaldı? Dolar neden çakılı kaldı?
İslam Memiş'ten dolar yatırımcılarına uyarı: Mutlaka tepki verir İslam Memiş'ten dolar yatırımcılarına uyarı
Onlarla sakın tartışmayın! Sakin kalamayan kavgacı 5 burç belli oldu Sakin kalamayan kavgacı 5 burç belli oldu
Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi: İbrahim Tatlıses çareyi böyle buldu Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi: İbrahim Tatlıses çareyi böyle buldu
26 yıllık Türk firması iflas etti. Çalışanlar işsizler kervanına katılıyor 26 yıllık Türk firması iflas etti. Çalışanlar işsizler kervanına katılıyor