Ardahan'da tilkinin yürek ısıtan görüntüleri kameralara yansıdı!

Ardahan'ın Hanak ilçesinde yiyecek aramak için ayrıldığı yuvaya geri dönen anne tilki, dönüşü ile yavrusunu emzirmeye başladı.

O sırada dron ile arazide çekim yapan Doğu Yılmaz, tilkinin yavrularını emzirmesini fark edince anne tilki ile yavrularını görüntülemeye başladı.

TİLKİYİ GÖRÜNTÜLEMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADI

Anne tilkinin yuvaya dönerek yavrularını emzirme anını görüntüleyen Yılmaz, doğa dostu olan tilki ve yavrularını görüntülemenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem