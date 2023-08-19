Nesli tükenme noktasında, Türkiye'de sadece 25 tane kaldı!

Yavrularına bakma konusunda nazlı ve dikkatsiz olmasıyla tanınan Ankara tavşanından, Türkiye’de sadece 25 tane kaldı.

Ankara tavşanının soyunu devam ettirmek isteyen Ankara’nın Pursaklar Belediyesi ise tavşana sahip çıktı. Yurt dışından güçlükle getirdiği Ankara tavşanı yavrularını besleyen Pursaklar Belediyesi, Türkiye’de kalmadığı iddia edilen bu tavşanların sayısını 25’e çıkarmayı başardı. Tavşanların bakımı ise Pursaklar Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Endemik Vadide yapılıyor.

"KENDİ ANAVATANINDA ÜRETMEYİ BAŞARDIK"

Tavşanların bakımını üstlenen Veteriner Hekim İsa Demir, aramaya devam ettiklerinde tavşanın; Hollanda, Kore ve Çin’de üretildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz elde etmek için hala aramaya devam ettiğimizde Tarım ve Orman Bakanlığına da sorduk. Hiçbir kayıtlı üretici ve işletmecisinin olmadığını öğrendik. Kayıtlı üretim hanenin en son 20 yıl önce kapandığını öğrendik. Fakat bu türün Endemik Vadide olması şart. Aramaya devam ettik ve bir hobisi olan arkadaşın yurt dışından Türkiye’ye getirildiğini öğrendik. Bu arkadaş, Ankara tavşanının bakımlarını yürütemiyordu açıkçası. Elindeki 3 çifti bize vermeyi kabul etti. Ondan temin ettiğimiz 3 çiftle yola çıktık ve üretimine çabaladık. İki yıldır parkımızın ana unsurları arasında bu tavşanlar. Sonunda çok şükür Ankara tavşanını, kendi anavatanında üretmeyi başardık. Üretiyoruz ve çoğaltıyoruz. Şu anda 24 tane Ankara tavşanı var elimizde."

"BİYOLOJİK OLARAK ÇOK DEĞERLİ"

Ankara tavşanının diğer tavşanlara kıyasla yaşamsal süreçlerinde farklılıklar olduğunu aktaran Demir, tavşanın yavrularının bakımı konusunda nazlı ve dikkatsiz olduğunu belirtti. Ankara tavşanının gebe kalma olasılığının çok düşük olduğunu söyleyen Demir, türün biyolojik olarak çok değerli olduğuna dikkati çekti.

ANKARA TAVŞANI

Ankara tavşanı, (diğer adıyla Angora tavşanı), dünyada yün üretiminde kullanılan hayvan türlerinden biridir. Ankara ilinden tüm Dünya'ya yayılmışlardır.

Ankara tavşanı, uzun ve yumuşak tüyleri ile dikkat çeken bir tavşan ırkıdır. Bu tüyleri, koyun yününden iki kat daha sıcak tutmaktadır. Ankara tavşanı, genellikle beyaz renkte olsa da, siyah, gri, kahverengi ve diğer renklerde de bulunabilmektedir.

Ankara tavşanı, ortalama 2-5,5 kilogram ağırlığındadır. Vücudu, uzun ve kaslıdır. Bacakları, ince ve uzundur. Kulakları, büyük ve dik durmaktadır.

Ankara tavşanı, yün üretimi için yetiştirilir. Ankara tavşanının tüyleri, yılda birkaç kez kırpılır. Kırpılan tüylerden, yün, kumaş, şapka, atkı gibi çeşitli ürünler üretilir.

Ankara tavşanı, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Kaynak: Gerçek Gündem