Nesli tükenme tehlikesinde, Şırnak'ta görüldü!

Şırnak'taki Cudi Dağı eteklerinde bulunan İkizce Çayı'nda koruma altında bulunan su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde dere kıyısına çıkan su samurunun avladığı balığı yediği ve çay kenarında suda oynadığı görülen su samuru bir süre sonra gözden kayboldu.

SU SAMURU

Su samuru, sansargiller familyasından, nehir ve göl kıyılarında yaşayan etçil bir memelidir. Dünyanın birçok yerinde bulunur, ancak en yaygın olarak Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da görülür.

Su samuru, yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 30 kilogram ağırlığındadır. Kürkü kalın ve su geçirmezdir. Parmakları perdelidir ve bu da suda hızlı ve çevik bir şekilde hareket etmesini sağlar. Uzun kuyruğu da suda dengesini sağlamaya yardımcı olur.

Su samuru, suda yaşayan hayvanlarla beslenir. Balıklar, kabuklu deniz hayvanları, kurbağalar, yılanlar ve memeliler gibi hayvanları avlar. Su samuru, avını suda yakalar ve suda yer.

Su samuru, yalnız yaşayan hayvanlardır. Sadece çiftleşmek ve yavrularını büyütmek için bir araya gelirler. Yuvalarını su kenarındaki kayaların arasında veya ağaçların altında yaparlar.

Su samuru, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir hayvandır. Bunun başlıca nedenleri habitat kaybı, avlanma ve kirliliktir.

Kaynak: Gerçek Gündem