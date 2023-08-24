Hakkari'de ortaya çıktı, hemen telefona sarılıp görüntüledi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Gezgin Öğretmen' olarak bilinen Ümit Bartın ve arkadaşı araçları ile köy gezilerinden döndükleri sırada yolda boz ayıyla karşılaştı. Ayının aracı fark ederek dağlık alana kaçması ise cep telefonuyla görüntülendi.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köyleri gezen gezgin arkadaşlar, dönüş yolunda boz ayıyla karşılaştı.

'Gezgin Öğretmen' olarak bilinen Ümit Bartın ve arkadaşı Şiyar Şanlıtürk ile ilçeye bağlı Aşağıgüveç köyünde ilerlerken bir karartı gördüklerini ve yaklaştıklarında ise bunun ayı olduğunu fark ettiklerini söyleyerek, "O heyecanla hemen telefona sarılarak ve ayı yolun kenarına kaçmaya başladı" dedi.

"MACERA DOLU ANLARDI"

Ayıyı görüntüleyen arkadaşlar, "Tepeye tırmanmaya çalışırken bir anda ayağının kaydığını ve çok heyecanlı anların yaşandığına şahit olduk. Doğrusu çok keyifli, aynı zamanda macera dolu anlardı. Merkeze yakın olan böyle bir yerde ne olursa olsun insanlarımızın bu gibi vahşi hayvanlara karşı tedbirli olmaları en güzeli olur" ifadelerini kullandı.

Hakkari'de ortaya çıktı, hemen telefona sarılıp görüntüledi! - Resim : 1

BOZ AYI

Boz ayı, ayıgiller familyasından Avrasya'nın kuzeyinin büyük bir kısmında ve Kuzey Amerika'da yaşayan bir ayı türüdür. Karnivora takımının karada yaşayan en büyük üyelerinden biridir ve boyut açısından ortalama boyutları kısmen daha büyük olan kutup ayısıdır (Ursus maritimus).

Boz ayılar, omuzlarında kambur olan tek ayı türüdür. Yetişkin erkeklerin ortalama ağırlığı 217 kg, dişilerin ise 152 kg'dır. Boyları ise 1,5 ila 2,5 metre arasında değişir. Boz ayılar, genellikle kahverengi, sarı veya siyah renktedir.

Boz ayılar, hem et hem de ot ile beslenirler. Etle beslendikleri zaman, geyikler, karacalar, ren geyikleri, kurtlar, rakunlar, tavşanlar ve balıklar gibi çeşitli hayvanları avlarlar. Otla beslendikleri zaman ise, çimen, ot, kök ve böcekler gibi bitkisel besinleri yerler.

Boz ayılar, kış uykusuna yatarlar. Kış uykusuna yatma süresi, yaşadıkları bölgeye göre değişir. Kuzeyde yaşayan boz ayılar, daha uzun süre kış uykusuna yatarlar.

Boz ayılar, sürü halinde yaşamazlar. Tek başlarına yaşarlar. Ancak, çiftleşme döneminde bir araya gelirler.

Boz ayılar, tehlikeli hayvanlar olarak bilinir. Ancak, insanlara saldırdıkları durumlar oldukça nadirdir.

Boz ayıları, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde koruma altındadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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