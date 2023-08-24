Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadı, Erzurum'da köye indi!

Erzurum'da Oltu ilçesi İnci Mahallesi'nde köye inen ayı yavrusu, köy muhtarı tarafından annesine götürüldü.

Yavru ayıyı annesine kavuşması için pikapla köy dışına götüren Muhtar İsmail Altaş, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem