Sivas'ta ata tohumundan üretildi, büyüklüğü ele avuca sığmadı!

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan Yusuf Özece, bahçesinde ata tohumundan domates üretti.

Domatesin cinsi gereği diğer domateslerden oldukça iri yapısı görenleri hayrete düşürürken, 1 kilo 124 gram ağırlığa ulaşan domates ele avuca sığmadı.

"1 KİLO 350 GRAMA KADAR BÜYÜMEKTE"

Domatesin özelliklerinden bahseden çiftçi Yusuf Özece, "Bu domatesi Akıncılar ilçemizde ata tohumlarımızdan kendimiz yetiştirmekteyiz. 500 gram ile 1 kilo 350 grama kadar büyümekte" dedi.

"BİZİM KENDİ ÖZ MAHSULLERİMİZ"

Yetiştirme sürecine ilişkin konuşan Özece, "Sadece hayvan gübresi kullanmaktayız. Hiçbir zirai ilaç kullanmıyoruz. Bunlar bizim kendi öz mahsullerimiz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem