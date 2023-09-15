Kütahya'da yetiştirildi, 12 TL'den satışa sunuldu: 5 aya kadar dayanabiliyor!

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı 60 haneli Terziler köyünde yılda yaklaşık bin 200 ton civarından gübrelenmeden ve ilaçlanmadan yetiştirilen Terziler kavunu pazarlardaki yerini almaya başladı.

Terziler Köyü Muhtarı Talip Karayılan, "Yetiştirdiğimiz kavunlara ilgi her geçen yıl daha da artıyor. Köyümüzün tamamı kavun yetiştirerek geçimlerini sağlıyor. Kavunların özelliğini organik olması, her hangi bir kimyasal gübre ile katkı maddesinin kullanılmaması ve en önemlisi de hiç sulanmadan yetişmiş olmasıdır" diye konuştu.

"ÜRETİMİ KATLANARAK ARTTI"

Ziraat mühendisi Ali Karakurt, "Terziler kavununun üretimi 5 yılda katlanarak attı. Terziler kavununun gübreleme maliyeti olmadığı için üretim maliyeti düşük. Kooperatifleşme yoluyla pazarı da halledilirse, büyük bir gelir elde edilebilir" ifadelerini kullandı.

"İLGİ ARTINCA ÜRETİM DE ARTTI"

Köy sakinlerinden Osman Kumru, "Daha önceleri kavunu sadece kendi yiyeceğimiz kadar ekiyorduk. İlgi artınca üretim de arttı" dedi.

5 AYA KADAR DAYANABİLİYOR

Öte yandan 12 TL'den satışa sunulan Terziler kavununun 5 aya kadar dayanabilme özelliğine de sahip olduğu belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem