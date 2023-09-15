Afyonkarahisar'da hasadı yapıldı, tarlada kilosu 30 TL!

Afyonkarahisar'da tarladan toptancıya, toptancıdan pazar üreticisine kadar zahmetli bir aşamadan geçerek tezgaha kadar gelen fasulyenin kilosu 25-30 lira arasında satılıyor.

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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bu yıl verimin düşük olduğu fasulyenin ilk hasadına başlandı.

Tarladan toptancıya, toptancıdan pazar üreticisine kadar zahmetli bir aşamadan geçerek tezgaha kadar gelen fasulyenin kilosu 25-30 lira arasında satılıyor.

ÜRETİCİ SIKINTILI SÜREÇLER YAŞADI

Satış fiyatı her ne kadar üreticisinin yüzünü güldürse de geçtiğimiz aylarda yağışlardan dolayı meydana gelen mildiyo (mantar) hastalığı dolayısıyla üretici sıkıntılı süreçler yaşadı. Fasulye fiyatları 30 lirayı bulması bir nebze de olsun üreticisinin yüzünü güldürdü.

Afyonkarahisar'da hasadı yapıldı, tarlada kilosu 30 TL! - Resim : 1

FASULYENİN FAYDALARI

Fasulye, baklagiller familyasına ait, dünyanın birçok yerinde yetiştirilen ve tüketilen bir sebzedir. Taze, dondurulmuş, kurutulmuş ve konserve olarak bulunabilir.

Fasulye, protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin bir besindir. Bu nedenle, sağlığımız için birçok faydası vardır.

Fasulyenin faydaları şunlardır:

Sindirim sistemini düzenler: Yüksek lif içeriği sayesinde kabızlığı önler ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar,

Kolesterol seviyesini düşürür: Lif içeriği sayesinde kolesterolün kalın bağırsaktan geri emilimini azaltır,

Kalp sağlığını korur: Lif, kalsiyum ve magnezyum içeriği sayesinde kalp krizi ve felç riskini azaltır,

Kan şekeri seviyesini dengeler: Lif içeriği sayesinde kan şekerinin hızlı yükselmesini önler,

Kanser riskini azaltır: Lif, folat ve antioksidan içeriği sayesinde bazı kanser türlerinin riskini azaltır,

Kemik sağlığını korur: Kalsiyum ve K vitamini içeriği sayesinde kemik sağlığını destekler.

Kilo vermeye yardımcı olur: Lif içeriği sayesinde tok tutar ve kilo vermeye yardımcı olur.

Taze fasulyenin faydaları şunlardır:

A vitamini içeriği yüksektir: Görme sağlığını korur ve gece körlüğünün oluşumunu önler,

C vitamini içeriği yüksektir: Bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlarla mücadeleyi sağlar,

Folat içeriği yüksektir: Hamilelik döneminde bebeğin sağlıklı gelişimi için önemlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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