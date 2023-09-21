Görüntüleri paylaşıldı: Anadolu'nun nadir türleri arasında yer alıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ege ve Akdeniz ormanlarında yaşayan ve oldukça nadir görülen Karakulak’ın görüntülerini paylaştı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Anadolu’nun nadir türlerinden Karakulak’ın görüntülerini paylaştı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ‘Anadolu Parsının ardından vaşak ile birlikte en büyük yaban kedilerimizden biri olan Karakulakla tanışmanızı istiyoruz bugün’ ifadeleri kullanıldı.

KARAKULAK

Anadolu’nun ender görülen yabani kedilerinden karakulak (Caracal caracal), insandan olabildiğince uzak, Ege ve Akdeniz’in el değmemiş ormanlarında yaşıyor. Bulunduğu ekosistemin sigortası olarak anılıyor.

Görüntüleri paylaşıldı: Anadolu'nun nadir türleri arasında yer alıyor! - Resim : 1

Genellikle beş kilogramdan daha hafif avlarla beslenen karakulak kınalı keklik gibi yer kuşları ile yaban domuzu yavruları ve kemirgenlerle besleniyor. Karakulakların yaşam alanlarında otçul olan memeli türlerin popülasyonu kontrol altında tutulduğu için flora üzerindeki otçul baskısı azalıyor ve bitki çeşitliliği korunuyor.

Karakulaklar üç metreye kadar sıçrayarak kanatlı avlarına ulaşabiliyor. Radarı andıran kulakları sayesinde en küçük titreşimleri bile duyabiliyor. Bu onun daha iyi avlanabilmesini sağlıyor.

Avlanırken her iki pençesini birbirinden bağımsız olarak kullanabiliyor ve bu sayede birden fazla av yakalayabiliyor. Kuyrukları avlarına atlama hamlesi yaparken ona denge sağlıyor. Burun kısmının iki tarafına hafifçe ilerleyen siyah çizgi gözleri güneşten etkilenmeden hareket edebilmesini sağlıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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