Nereden girdiği belirlenemedi, Diyarbakır'da evin içinde görüldü!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evin perdesinden süzülerek inen yılan, paniğe neden oldu.

Nereden girdiği belirlenemeyen yılanın perdeden süzülerek inmesini ev sahibi şaşkınlıkla izledi.

KAMERALARA YANSIDI

Yılanın perdeden süzülerek inmesi vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem