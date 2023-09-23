Nereden girdiği belirlenemedi, Diyarbakır'da evin içinde görüldü!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bir evin içerisinde nereden girdiği belirlenemeyen yılan paniğe neden oldu. Evin perdesinden yılanın süzülerek inmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evin perdesinden süzülerek inen yılan, paniğe neden oldu.

Nereden girdiği belirlenemeyen yılanın perdeden süzülerek inmesini ev sahibi şaşkınlıkla izledi.

KAMERALARA YANSIDI

Yılanın perdeden süzülerek inmesi vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Nereden girdiği belirlenemedi, Diyarbakır'da evin içinde görüldü! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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